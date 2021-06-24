Дженнифер Энистон и Брэд Питт вместе или нет

Дженнифер Энистон - одна из главных холостячек Голливуда. Красавица-актриса, которая может похвастаться прекрасным молодым телом, впервые за долгое время рассказала о личной жизни. Артистка призналась, есть ли что-то между ней и ее бывшим мужем Брэдом Питтом.

Дженнифер Энистон раскрыла правду об отношениях с Брэдом Питтом

Огромным потрясением для поклонников Дженнифер Энистон и Брэда Питта стали новости об их разводе в начале 00-х. Когда спустя годы актриса развелась со своим вторым мужем Джастином Теру, а актер расстался с Анжелиной Джоли, фанаты надеялись на их воссоединение. А после того, как в СМИ просочились новости, что экс-влюбленные начали общаться, они не сомневались, что между ними что-то есть.

В своем недавнем интервью звезда сериала "Друзья" расставила все точки над "і". К огорчению поклонников, Дженнифер Энистон отметила, что между ней и Брэдом Питтом ничего нет кроме дружбы.

Дженнифер Энистон раскрыла правду об отношениях с Брэдом Питтом

"Мы с Брэдом друзья, очень хорошие друзья. Мы разговариваем, и в этом нет ничего странного, за исключением всех, кто, вероятно, хотел бы, чтобы это предполагало какое-то продолжение…", — заявила актриса.

Говоря о личной жизни, Дженнифер Энистон подчеркнула, что не стремится выйти замуж. Для нее главное – встретить человека, с которым она сможет проводить время вместе и наслаждаться жизнью, а отношения необязательно оформлять.

Дженнифер Энистон раскрыла правду об отношениях с Брэдом Питтом

Напомним, Дженнифер Энистон призналась, что у нее был роман с коллегой по сериалу “Друзья“.


Анастасия Березовская, Тудей

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