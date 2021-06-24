Книжный Арсенал выбрал самую красивую книгу Украины- 2021

В этом году самые красивые книги выбирали в шестой раз.

Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst назвал победителей всеукраинского конкурса «Лучший книжный дизайн-2021».

Гран-При конкурса получила творческая мастерская «Аграфка» (Романа Романишин, Андрей Лесив) за книгу «Куда и откуда» от Издательства Старого Льва. Это же издание победило в номинации «Детская книга». По правилам конкурса, книги-победители смогут представлять Украину в мировом конкурсе книжного дизайна Фонда «Buchkunst» и войдут в коллекцию «Самые красивые книги мира».

Фото: Мистецький Арсенал

В номинации «Книга для чтения» победу одержало издание «Как строить на века. Архитектура вне времени». Автор Кристофер Александер. Издательство «Основы». Арт-директор Анна Копылова. Дизайн и верстка: Дмитрий Денищик, Екатерина Смолярова.

Фото: Мистецький Арсенал

В номинации «Визуальная книга» победу одержал «НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовского Сборника"]». Издательство «Родовид». Дизайн: Numo Team (Саша Быченко, Алексей Сальников, Алина Белова, Олег Шедловский).

Фото: Мистецький Арсенал

Жюри не определило победителя в традиционных номинациях «Эксперимент» и «Утилитарная книга», а присудило два спецотличия: «За фотокнигу» - книге «Лилии», автор Александр Чекменев, издательство MOKSOP, дизайн Калин Крузе/ФЛУУТ График-Дизайн.

Фото: Мистецький Арсенал

Второе спецотличие - «За культурологическое исследование» - получила книга «Полеты во сне и наяву». Издано: «Национальный центр Александра Довженко» (Довженко-Центр). Концепция издания, дизайн обложки, архитектоника книги, шрифтовой дизайн: Алена Соломадина. Подбор иллюстраций: Елена Гончарук, Марина Скирда. Верстка: Екатерина Большакова.

Фото: Мистецький Арсенал

Всего на конкурс «Лучший книжный дизайн-2021» было подано 227 книг. В состав жюри в этом году вошли: Ян Венцель (Лейпциг, Германия), Йонас Фьогели (Цюрих, Швейцария), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирилл Ткачев, Нина Кудинова, Глеб Капориков (Украина).