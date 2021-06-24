?В Кирилловке троих детей на надувном матрасе унесло в открытое море

В Кирилловке полицейские спасли троих детей, которых на матрасе унесло в открытое море.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня в 08:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского райуправления поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Правоохранители прибыли на место вызова и догнали матрас на катере, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские доставили детей на берег невредимыми и передали родителям.

Фото: npu.gov.ua

"Чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде. Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону «102»", - отметили в полиции.

Напомним, с начала июня в Украине утонули 126 человек, 28 из них - дети.