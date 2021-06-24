В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки

Обнаружили 223 больных, выздоровели 605 человек.

В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за много времени летальных случаев за сутки в столице нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы вчера госпитализировали 43 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. Всего коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

Всего за период пандемии в Киеве подтверждено 212 834 случая заболевания коронавирусом, умерли 5 185 человек.

Как сообщалось, в Киеве все места по записи в центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре на 24-27 июня уже заняты. Осталась только "живая очередь".

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