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2021-06-24
В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки
Обнаружили 223 больных, выздоровели 605 человек.
Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за много времени летальных случаев за сутки в столице нет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В больницы столицы вчера госпитализировали 43 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. Всего коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.
Всего за период пандемии в Киеве подтверждено 212 834 случая заболевания коронавирусом, умерли 5 185 человек.
Как сообщалось, в Киеве все места по записи в центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре на 24-27 июня уже заняты. Осталась только "живая очередь".