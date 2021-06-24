Двое киевских полицейских сопровождали киллеров балканского наркобарона по просьбе экс-нардепа Дейдея - "Слідство.инфо"

Евгений Дейдей утверждает, что не знал, с какой целью группа балканцев заехала в Украину.

Двое киевских полицейских сопровождали киллеров балканского наркобарона по просьбе экс-нардепа Дейдея -
Ростислав Чорнобровий
Фото: Слідство.інфо

Двое столичных полицейских могут быть причастны к ввозу в Украину трех заказных убийц одного из лидеров балканского наркоклана Радое Звицера, покушение на которого совершили в Киеве в прошлом году. Доставить балканцев в Украину этих правоохранителей якобы попросил экс-нардеп, помощник главы полиции Киева Евгений Дейдей, говорится в расследовании "Слідство.інфо".

В начале мая 2020 года в Украину нелегально въехали двое сербов и один черногорец. В Черновицкой области они сели в серую Toyota Highlander, где их ждали двое украинцев. После этого пассажиры пересели в другую машину, Toyota Sequoia, где также были двое граждан Украины - полицейские Ростислав Чернобровый и Семен Гордиенко. Они вместе доехали до Киева, но на подъезде к столице балканцы вышли из машины.

В Украине балканцев ждал еще один сообщник - гражданин Черногории. В Киеве четверка начала готовиться к убийству лидера наркоклана "Кавач" Звицера.

Звицер с 2019 года проживал в Киеве вместе с женой и детьми. Каждый день в одно и то же время он выходил с семьей на прогулку в ЖК "Новопечерские липки". Именно во время такой прогулки 26 мая 2020 года на Звицера совершили нападение. Киллеры приехали в ЖК на авто "Смарт" и открыли стрельбу. В Звицера попали пять пуль, но он выжил. Во время нападения от киллеров отстреливалась жена балканца Тамара. Пистолет, который женщина взяла на прогулку, пока не нашли. Тамара в деле проходит как потерпевшая.

После стрельбы киллеры запрыгнули в "Смарт" и скрылись. Затем они подожгли машину, но правоохранителям удалось найти в салоне оружие - переделанный пистолет-пулемет Scorpion vz.61 и украинский пистолет "Форт-12РМ" с глушителями.

Вероятным киллерам удалось бежать из Киева. После покушения их забрал автомобиль Toyota Sequoia - тот самый, на котором их везли в украинскую столицу из Черновицкой области.

"В течение ночи они ехали в направлении Одессы, в сопровождении уже знакомых двух киевских полицейских Ростислава Чернобрового и Семена Гордиенко. Почти под Одессой их задержал спецназ полиции КОРД. Четырех балканцев впоследствии арестовали, но судьба их перевозчиков сложилась иначе. Полицейскому Гордиенко удалось сразу бежать, а Чернобрового после инцидента отпустили", - заявили журналисты.

Ростислав Чернобровый
Фото: Слідство.інфо
Ростислав Чернобровый

Чернобровый в комментарии журналистами заявил, что не имеет к этой истории никакого отношения.

"Это фотографию перепутали! Вы че, шутите? Я в Киеве на работе, не уезжал никуда даже отсюда. Все звонят уже, блин, шо вы это, издеваетесь?" – заявил он.

Однако журналисты "Слідство.інфо" со ссылкой на документы уголовного дела утверждают, что и Чернобровый, и Гордиенко во время допросов подтвердили, что перевозили иностранцев.

"Когда они прибыли на определенное место, к ним из автомобиля серого цвета пересели трое неизвестных ему (Гордиенко - ред.) мужчин, один из которых на английском языке спросил, в котором часу они приедут в г. Киев. Во время поездки они между собой почти не общались. Указанных мужчин они высадили в лесополосе на подъезде к г. Киеву", - говорится в судебном документе.

Доставить группу вероятных киллеров сначала в Киев, а затем увезти из Киева их якобы попросил старый знакомый - бывший народный депутат, а сейчас помощник начальника киевской милиции Евгений Дейдей. По словам полицейских, именно он посылал им координаты, где забирать и где высаживать балканцев.

Журналисты предполагают, что полицейские познакомились с Дейдеем при Антитеррористической операции, ведь все они имели отношение к батальону "Киев-1".

Дейдей также давал показания в рамках расследования покушения. Он подтвердил, что обращался к полицейским Чернобровому и Гордиенко за помощью с транспортировкой группы иностранцев. По словам Дейдея, об этой услуге его попросил "друг из Польши" по имени Мачей.

"После того, как ко мне с просьбой обратился Мачей, который попросил помочь его знакомым из Черновицкой области приехать в Киев, я обратился к своим друзьям, которых попросил помочь в решении этого вопроса. «...» Уже после того, как Гордиенко С. с Чернобровым Р. привезли знакомых Мачея в г. Киев, Семен позвонил мне и сообщил, что они мою просьбу выполнили", - сказал Дейдей во время допроса.

Журналисты выяснили, что черная Toyota Sequoia, на которой перевозили киллеров, также связана с Евгением Дейдеем, она зарегистрирована на его знакомого. После инцидента с киллерами машину продали.

Евгений Дейдей утверждает, что не знал, с какой целью группа балканцев заехала в Украину. Однако, по информации журналистов, накануне покушения на Радое Звицера бывший народный депутат получил просьбу от другого знакомого проверить, действительно ли семья Звицеров находится в Украине. Во время допроса Дейдей утверждал, что не выполнил этой просьбы.

Дейдей журналистам сказал, что ему не о чем говорить. Евгений Дейдей и двое других полицейских фигурируют в деле как свидетели и продолжают работать правоохранителями.

В Национальной полиции Украины причастность их работников к заказному убийству комментировать отказались - в ответе на запрос сослались на тайну следствия.

По данным журналистов-расследователей сербского издания KRIK, Звицера заказал враждующий наркоклан "Шкаляри".

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