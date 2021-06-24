В центре Тернополя загорелся ресторан

Огонь перекинулся на соседнее здание.

Утром 24 июня в центре Тернополя загорелась пристройка к ресторану "Коловорот" на ул. Черновола.

По информации ГСЧС, огонь распространился на крышу двухэтажного здания рядом.

В 10:56 пожар был локализован на площади 500 кв. м, в 11:26 пожар в ресторане "Коловорот" и двухэтажном здании ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 36 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, в минувшие выходные горел ресторан в Винниках под Львовом.

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