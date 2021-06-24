С начала лета в Украине утонули 126 человек, из них 28 - дети

Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 13 человек.

С начала лета в Украине утонули 126 человек, из них 28 - дети
Фото: ДСНС

С начала июня в Украине утонули 126 человек, 28 из них - дети.

Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 13 человек, из которых один ребенок, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

22 июня в с. Баркасово Мукачевского района Закарпатской области 16-летний парень утонул в деривационном канале. Подросток, не умея хорошо плавать, ходил около берега и попал в несколькометровое углубление. Специалисты водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения изъяли тело парня из воды и передали правоохранительным органам.

В тот же день в селе Андреевка Синельниковского района Днепропетровской области мальчик утонул в реке Гайчур. Спасатели нашли тело ребенка в 15 м от берега.

Как сообщалось, в течение минувших выходных в Украине утонули 40 человек, в том числе шестеро детей. В частности, под Киевом утонули отец с двумя детьми.

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