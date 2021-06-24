В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов

Инцидент произошел во время церковного суда.

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов
Фото: icnet.ru

В Греции 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда.

Как сообщает афинское агентство новостей АМНА, инцидент произошел в среду, 23 июня, в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви.

Митрополиты госпитализированы с небольшими ожогами. Также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь, он находится в медицинском учреждении.

"Ситуация сложная, но мы верим, что с помощью наших врачей трудности можно преодолеть. Нужно терпение и спокойствие", - сказал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II. При этом он считает, что худшего сценария удалось избежать.

Нападающий задержан и арестован. Как сообщила The Guardian, церковный суд планировал лишить этого священника сана за хранение наркотиков. Два года назад у него нашли под рясой около 1,8 грамма кокаина, который он хранил, по его же словам, "для личного пользования".

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