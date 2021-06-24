На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

Купаться там не рекомендуют.

В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева , зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».

Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

"Возобновить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - отмечается в сообщении ведомства.