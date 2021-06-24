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2021-06-24
На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку
Купаться там не рекомендуют.
Фото: www.segodnya.ua
В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».
Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.
"Возобновить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей. Официальные паспорта получили 7 столичных пляжей.