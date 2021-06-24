Бритни Спирс мечтает завести еще детей

Бритни Спирс в возрасте 39 лет все еще находится под опекой отца после нервного срыва, произошедшего в 2007 году. В своем 30-минутном выступлении перед судом Лос-Анджелеса, звезда конца 90-х начала 00-х попросила вернуть ей ее жизнь.

Отец Бритни Спирс запрещает певице выходить замуж и рожать детей

13-лет успешная в прошлом исполнительница находится под опекой и не может распоряжаться собственной жизнью, находясь во власти собственного отца. Из-за этого Бритни Спирс не может выйти замуж и родить детей. По ее словам, ей это запрещает делать опекун, то есть ее отец.

"Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать. Я хочу выйти замуж и родить ребенка, но мне сказали, что под опекой я не могу этого сделать", — отметила Бритни Спирс.

Отец Бритни Спирс запрещает певице выходить замуж и рожать детей

Оказывается, у певицы стоит спираль, которую она не может снять без разрешения опекуна. Из-за этого артистка при всем желании не сможет завести ребенка. Также исполнительница должна получить разрешение на брак с ее бойфрендом, тренером Сэмом Асгари, у отца.

"Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю жизни! Я работала всю свою жизнь. Я заслуживаю двух-трехлетнего перерыва, чтобы делать то, что хочу", — отметила Бритни Спирс.

Отец Бритни Спирс запрещает певице выходить замуж и рожать детей

У певицы есть двое сыновей: 15-летний Престон и 14-летний Джейден от бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна. Мальчики не живут с матерью.

Напомним, Бритни Спирс сделала прививку от коронавируса и рассказала о своих ощущениях.


Анастасия Березовская, Тудей

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