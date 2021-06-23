Все места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июня

Осталась "живая очередь".

Все места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июня
Фото: КМДА

В Киеве все места по записи в центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре на 24-27 июня уже заняты. Осталась только "живая очередь".

Об этом говорится в сообщении сервиса helsi.me в Telegram.

"Все места на вакцинацию 24-27 июня в Киеве заняты. Завтра утром мы будем информировать о состоянии живой очереди - чтобы вы понимали, как она продвигается, и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что завтра в Киеве ожидается до +36, поэтому долгое ожидание в живой очереди опасно для здоровья. А если есть запись на определенное время через helsi.me, то следует прибыть вовремя, чтобы вакцинация была по графику.

Напомним, центр вакцинации в столичном МВЦ открыли 29 мая. Прививки делают вакциной CoronaVac.

Позже для сокращения очередей на вакцинацию записанных в "Дии" киевлян разделили на две группы. Получить прививку можно по приглашению по смс и в порядке "живой очереди". Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Кроме того, медицинский портал для пациентов Helsi.me ввел предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы избежать очередей.

Также Киевская мэрия решила начать массовую вакцинацию от коронавируса в пунктах прививок на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Записаться в них можно будет через семейных врачей.

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