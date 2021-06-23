Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали у двух человек в Украине

66-летняя женщина и 16-летний ребенок недавно вернулись из РоSSии.

Так называемый "индийский" штамм коронавируса, который считается более заразным и агрессивным, обнаружили в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии ТСН Данилов отметил, что в Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка, недавно вернувшихся из РоSSии. У них обнаружили штамм коронавируса "Дельта".

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет самих тестов, обнаруживающих индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО не исключил полного прекращения сообщения с некоторыми странами.

Сегодня состоялось заседание СНБО, на котором обсуждали угрозу распространения в Украине штамма коронавируса "Дельта".

Ранее Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".

Напомним, что в РоSSии первые случаи штамма дельта зафиксировали в середине мая, а в середине июня он уже стал доминирующим и привел к сильной вспышке COVID-19.

По подсчетам Национальной академии наук Украины, нагрузка, создаваемая "индийским" вариантом коронавируса на медицинскую систему в РоSSии, намного больше, чем в Украине во время весеннего пика.

Этот штамм агрессивнее штаммов бета ("южно-африканский") или альфа ("британский") и выражается сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм дельта обнаружили уже минимум в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.