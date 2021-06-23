В Польше восемь патрульных ловили украинца под наркотиками

Угомонить мужчину удалось только в больнице, где ему дали успокоительное.

Восемь польских патрульных участвовали в задержании гражданина Украины, находившегося под действием наркотических веществ и активно сопротивлявшегося стражам порядка.

Об этом сообщило издание Fakt.

Отмечается, что правоохранители прибыли на вызов жителей одного из районов Варшавы - Охоты, которые жаловались на автомобиль, который ездит по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.

Полиция нашла машину, но задержать его водителя удалось не сразу. Мужчина "оказывал яростное сопротивление" и даже облил патрульных из огнетушителя.

Для задержания злоумышленника правоохранителям пришлось надеть шлемы и использовать спецсредства. Мужчину задержали, надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако тот снова вырвался и побежал. Угомонить его удалось уже в больнице, где медики вкололи мужчине успокоительное.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Сейчас образцы его крови отправили на экспертизу. Хотя по словам правоохранителей, он имел яркие признаки наркотического опьянения.