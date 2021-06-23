В Украине начали вакцинировать лиц 60+, заключенных и людей с хроническими болезнями

Минздрав объявил 4-й этап вакцинации против ковида.

В Украине начали вакцинировать лиц 60+, заключенных и людей с хроническими болезнями
Фото: КМДА

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации против коронавируса, на котором прививают людей старше 60 лет, а также в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одновременно продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов: медиков и других работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, социальных работников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек и выразили желание вакцинироваться.

Отмечается, что более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в список ожидания.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививки. Одну дозу вакцины получили 1755137 человек, получили две дозы и завершили вакцинацию 394 107 человек.

Напомним, первую прививку против ковида в Украине сделали 24 февраля. По состоянию на 22 июня, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

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