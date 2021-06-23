Вследствие ливня на Буковине повреждены четыре школы, разрушены 19 мостов

Два здания не подлежат восстановлению.

В результате ливня в Черновицкой области подтопило более 200 домохозяйств, повреждены четыре школы. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, разрушены или доведены до аварийного состояния 19 мостов.

"Два здания не подлежат восстановлению. Ожидаем от Черновицкой ОГА подсчета убытков", - сообщил Шмыгаль.

Сильные ливни на Буковине начались 20 июня. 17 сел подтопило, некоторые подъездные пути к населенным пунктам были размыты. Дороги и мосты подверглись повреждениям в 29 населенных пунктах. Жертв и пострадавших людей от непогоды нет.

После дождя в селе около Хотина на частном огороде образовался карстовый провал. Воронку диаметром около 7 метров и глубиной более 3 метров обнаружили 21 июня. Возникла она в 20 метрах от жилого дома.