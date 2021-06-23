Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек

У пациентов обнаружили сальмонеллу, стафилококк и кишечную палочку.

Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
Фото: elementy.ru

По состоянию на 23 июня количество госпитализированных с отравлением в ресторанах Харькова возросло до 89 человек. Заболевание обнаружили в том числе у 19 детей.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Сейчас в учреждениях здравоохранения продолжают лечение 69 больных, четверо - находятся на амбулаторном лечении.

Двое больных, зарегистрированных 22 июня, являются жителями Луганска, которые находились в командировке в городе Харьков и употребляли суши в ресторане "Якитория".

Отмечается, что по результатам бактериологического обследования больных, у 42-х человек, в т.ч. двух работников заведения, выделена культура рода сальмонелла. У шести работников обнаружен патогенный стафилококк, у одного выделена патогенная кишечная палочка, еще у шести - условно-патогенные возбудители.

"В объектах внешней среды и пищевых продуктах обнаружено: из трех проб пищевых продуктов (омлет, сыр мягкий, салат) и 1 смыва, отобранных в учреждении («разделочная доска»), выделена культура рода сальмонелла, из пяти смывов, отобранных в заведении, выделена клебсиелла пневмония, из одной пробы пищевого продукта, отобранной в учреждении (курятина отварная), выделена клебсиелла пневмония, из пяти проб пищевых продуктов, отобранных в домашнем очаге (роллы), выделена культура рода сальмонелла", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной возникновения вспышки инфекции было употребление некачественных суши, которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства.

Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, и источник инфекции устанавливается. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, отравление связывают с употреблением суши в сети ресторанов "Якитория" и "Мафия". Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что "там (в ресторанах, - ред.) везде жуткая антисанитария". Он отметил, что в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

По факту отравления возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
На Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на горуНа Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на гору
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерлиЗа сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерли
В Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человекВ Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человек
В течение выходных в Украине утонули 40 человек, в том числе шестеро детейВ течение выходных в Украине утонули 40 человек, в том числе шестеро детей
На Ивано-Франковщине в отеле отравились 10 человекНа Ивано-Франковщине в отеле отравились 10 человек
В США в результате тропического шторма погибли 13 человекВ США в результате тропического шторма погибли 13 человек
В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 селВ Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел
В Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительных больницВ Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительных больниц
Вследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадалиВследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадали
Количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человекКоличество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человек
За сутки из-за осложнений от ковида умерли 40 украинцевЗа сутки из-за осложнений от ковида умерли 40 украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости