Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек

По состоянию на 23 июня количество госпитализированных с отравлением в ресторанах Харькова возросло до 89 человек. Заболевание обнаружили в том числе у 19 детей.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Сейчас в учреждениях здравоохранения продолжают лечение 69 больных, четверо - находятся на амбулаторном лечении.

Двое больных, зарегистрированных 22 июня, являются жителями Луганска, которые находились в командировке в городе Харьков и употребляли суши в ресторане "Якитория".

Отмечается, что по результатам бактериологического обследования больных, у 42-х человек, в т.ч. двух работников заведения, выделена культура рода сальмонелла. У шести работников обнаружен патогенный стафилококк, у одного выделена патогенная кишечная палочка, еще у шести - условно-патогенные возбудители.

"В объектах внешней среды и пищевых продуктах обнаружено: из трех проб пищевых продуктов (омлет, сыр мягкий, салат) и 1 смыва, отобранных в учреждении («разделочная доска»), выделена культура рода сальмонелла, из пяти смывов, отобранных в заведении, выделена клебсиелла пневмония, из одной пробы пищевого продукта, отобранной в учреждении (курятина отварная), выделена клебсиелла пневмония, из пяти проб пищевых продуктов, отобранных в домашнем очаге (роллы), выделена культура рода сальмонелла", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной возникновения вспышки инфекции было употребление некачественных суши, которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства.

Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, и источник инфекции устанавливается. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, отравление связывают с употреблением суши в сети ресторанов "Якитория" и "Мафия". Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что "там (в ресторанах, - ред.) везде жуткая антисанитария". Он отметил, что в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

По факту отравления возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.