Жителя Закарпатья приговорили к 7 годам заключения за доведение падчерицы до самоубийства

На Закарпатье суд приговорил к лишению свободы 53-летнего жителя Водицы за доведение до самоубийства несовершеннолетней падчерицы.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По публичному обвинению прокурора Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры 53-летний жител с. Водица приговорен к лишению свободы за доведение несовершеннолетнего до самоубийства (ч. 3 ст. 120 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения", - говорится в сообщении.

Прокурором в суде было доказано, что обвиняемый длительное время оскорблял и унижал дочь своей сожительницы. Неоднократно во время бытовых ссор он побуждал девочку покончить жизнь самоубийством своими высказываниями.

"Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась. А на виновника такого поступка указала в оставленной предсмертной записке. Трагическое событие произошло в ноябре 2017 года", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, во время проведения обыска в доме мужчины обнаружили более 50 патронов к нарезному мелкокалиберному оружию, что стало основанием для дополнительного обвинения.

В настоящее время ожидается вступление приговора в законную силу. До этого времени суд постановил содержать мужчину под стражей.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о резком росте числа детских самоубийств в Украине. По ее словам, последний подобный случай произошел 26 мая во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

Ранее всплеск попыток суицида среди украинских подростков констатировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В феврале 2018 года Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства.