Спасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с Говерлы
Из-за сильного ливня туристы не могли самостоятельно сойти к подножию горы.
Прикарпатские спасатели оказали помощь группе туристов, которые не могли самостоятельно сойти с Говерлы из-за сильного дождя.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время спуска с г. Говерла по «синему маршруту» из-за осложнений погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы", - говорится в сообщении.
В 19:30 спасатели прибыли к туристам. Часть из них начали спускаться самостоятельно. Еще 26 лицам спасатели оказали помощь, из них: 22 ребенка и четверо взрослых, в том числе одна беременная женщина.
В 20:55 спасательные работы были завершены. Травмированных нет.
Напомним, ранее в Сколе Стрыйского района во время восхождения группы туристов на гору Парашка стало плохо 49-летний женщине. Спасатели помогли спустить женщину и госпитализировали ее.