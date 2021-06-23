Спасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с Говерлы

Прикарпатские спасатели оказали помощь группе туристов, которые не могли самостоятельно сойти с Говерлы из-за сильного дождя.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время спуска с г. Говерла по «синему маршруту» из-за осложнений погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

В 19:30 спасатели прибыли к туристам. Часть из них начали спускаться самостоятельно. Еще 26 лицам спасатели оказали помощь, из них: 22 ребенка и четверо взрослых, в том числе одна беременная женщина.

В 20:55 спасательные работы были завершены. Травмированных нет.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Сколе Стрыйского района во время восхождения группы туристов на гору Парашка стало плохо 49-летний женщине. Спасатели помогли спустить женщину и госпитализировали ее.