Спасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с Говерлы

Из-за сильного ливня туристы не могли самостоятельно сойти к подножию горы.

Прикарпатские спасатели оказали помощь группе туристов, которые не могли самостоятельно сойти с Говерлы из-за сильного дождя.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время спуска с г. Говерла по «синему маршруту» из-за осложнений погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

В 19:30 спасатели прибыли к туристам. Часть из них начали спускаться самостоятельно. Еще 26 лицам спасатели оказали помощь, из них: 22 ребенка и четверо взрослых, в том числе одна беременная женщина.

В 20:55 спасательные работы были завершены. Травмированных нет.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Сколе Стрыйского района во время восхождения группы туристов на гору Парашка стало плохо 49-летний женщине. Спасатели помогли спустить женщину и госпитализировали ее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
На Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на горуНа Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на гору
Блок рекламы


Похожие новости
На Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавшихНа Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавших
В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 селВ Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел
СБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой областиСБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой области
Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человекаИз-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека
В Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушкуВ Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушку
В одном из оздоровительных лагерей в Одесской области отравились шестеро детейВ одном из оздоровительных лагерей в Одесской области отравились шестеро детей
В одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и 2 воспитателейВ одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и 2 воспитателей
В Черкасской области пиротехники обнаружили 192 артиллерийских снарядаВ Черкасской области пиротехники обнаружили 192 артиллерийских снаряда
В Луцке спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения (обновлено)В Луцке спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения (обновлено)
В школе Одесской области 13-летнему ученику оторвало палец из-за взрыва петарды на урокеВ школе Одесской области 13-летнему ученику оторвало палец из-за взрыва петарды на уроке
Последние новости
Подгружаем последние новости