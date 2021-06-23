За сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерли

Госпитализированы за сутки 419 человек, 70 пациентов умерли

За сутки в Украине с COVID-19 госпитализированы 419 человек, 70 пациентов умерли
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших - 33 ребенка и 25 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 419 человек, 70 пациентов умерли. Выздоровели 2 292 человека. Методом ПЦР было протестировано 26 280 человек, методом ИФА - 8 135, экспресс-тестами - 13 782.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 230 977 человек, выздоровели - 2 155 261. От осложнений заболевания умерли 52 123 человека. Всего было проведено 10 717 176 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Фото: moz.gov.ua

За прошедшие сутки были вакцинированы 53 786 человек. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы - 31 260 человек.

В течение суток работали 412 мобильных бригад и 1 064 пункта вакцинации.

По состоянию на 22 июня 2021 года в списокт ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 2 149 244 прививки.

Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "индийского" штамма коронавируса.

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