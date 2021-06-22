ГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью граждан

Ситуация улучшится до середины ночи.

ГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью граждан
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

В Украинском гидрометцентре объяснили причины ухудшения метеорологической видимости в Киеве.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в г. Киеве, повлекшее выдувание с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, способствующее ухудшению горизонтальной видимости", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан.

"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - сообщили спасатели.

Напомним, с начала недели несколько регионов Украины затянула пылевая завеса - в воздухе видны пыль и другие частицы, при этом запаха дыма не чувствуется. Метеорологи не исключают, что это пылевая буря, которая могла прийти из Средней Азии или с юга РоSSии, или это могут быть последствия резкой жары.

В вторник, 22 июня, в Киеве зафиксировали превышение концентраций пыли в воздухе. Населению, относящемуся к группе риска, рекомендуют воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, то следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

В апреле прошлого года пылевая буря в столице привела к большому ДТП на трассе Киев - Ковель. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых. В Киеве тогда объявили штормовое предупреждение.

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