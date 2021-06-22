На Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавших

На месте происшествия найдены вещи отдыхающих.

На Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавших
Фото: od.dsns.gov.ua

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел оползень на берегу моря.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в 14:34 в службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации, под землей могут находиться люди.

На месте спасатели установили, что произошло обрушение грунта высотой 15 м на площади около 150 кв. м.

Сейчас к поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия найдены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется.

В общей сложности к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек личного состава.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, в июле 2019 года в Одессе между пляжем і пансионатом произошел оползень. Пляж был аварийным и закрытым для посещения, но спасатели все равно провели поисковые работы. Пострадавших не было.

В октябре 2018 года в Одесской области возле моря обвалился почти километровый участок склона. К счастью, на месте ЧП не было отдыхающих.

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