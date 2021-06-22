Взрыв в Белогородке оказался попыткой скрыть жестокое убийство, подозреваемый задержан

Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

Взрыв в жилой пятиэтажке в Белогородке Бучанского района был попыткой скрыть убийство.

Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"«Взрыв газа», «пожар», «несчастный случай», - какие только версии не выдвигали после чрезвычайного происшествия в селе Белогородка Бучанского района. Однако, как оказалось, 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства. Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Сотрудники управления уголовного розыска, а также оперативники районного управления полиции установили лицо, в настоящее время обоснованно подозреваемое в совершении этого убийства. Злоумышленником является моряк 1978 года рождения, который проживал неподалеку. Известно, что он имеет семью, которая живет в Севастополе.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 и помещен в изолятор временного содержания. Следователи и оперативники собирают доказательства для объявления ему подозрения по двум статьям - умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, вчера в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в пятиэтажке. После этого начался масштабный пожар, который охватил два последних этажа и кровлю. Предварительно сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек.

Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и двух взрослых мужчин.