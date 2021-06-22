В Киеве фиксируют превышение концентрации пыли в воздухе, - КГГА

В Киеве сегодня, 22 июня, фиксируют превышение концентраций пыли в воздухе.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Так, по результатам мониторинга качества воздуха на двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

По данным космических наблюдений над Левобережной частью Украины зафиксирована пылевая буря "Астраханский суховей". Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга.

Отмечается, что вредные вещества накапливаются в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления.

"В атмосфере постоянно происходит перемешивание воздуха - так называемая «турбулентная диффузия». Она возникает благодаря резким изменениям скорости ветра, концентрации веществ и так далее. Благодаря смешиванию вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы. Если температура воздуха стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх", - сообщили в КГГА.

С 14 по 22 июня, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднесуточная температура в Киеве повысилась с +18 до +25,2 градусов.

Такие погодные условия вызывают явление смога, которое наблюдают киевляне.

Населению, относящееся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), рекомендуют воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, то следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

Напомним, с начала недели несколько регионов Украины затянула пылевая завеса - в воздухе видна пыль и другие частицы, при этом запаха дыма не чувствуется. Метеорологи не исключают, что это пылевая буря, которая могла прийти из Средней Азии или юга РоSSии, или что это могут быть последствия резкой жары.