Несколько регионов Украины затянула пылевая завеса, в том числе - Киев
Метеорологи не исключают, что пылевая буря могла прийти из Средней Азии или юга РоSSии, или же это - последствия резкой жары.
Несколько регионов Украины затянула пылевая завеса - в воздухе видна пыль и другие частицы, при этом запаха дыма не чувствуется.
Об этом сообщает Би-би-си.
Метеорологи не исключают, что пылевая буря могла прийти из Средней Азии или юга РоSSии, или же это могут быть последствия резкой жары. В Укргидрометцентре также предполагают, что пыль и песок мог принести юго-восточный ветер из Астраханской области РоSSии.
Сообщения о пылевой буре начали поступать в начале недели с Полтавщины и других регионов Левобережья. Позже видимость ухудшилась и на севере - пылью затянуло Черниговщину. А во вторник днем это явление дошло и до Киева.
В Украинском гидрометеорологическом институте предположили, что нынешний смог могла вызвать температурная инверсия, возникшая из-за резкой жары и "прижимающая" все частицы в воздухе к нижним слоям. В то же время в институте называют и другую возможную причину, а именно пылевую бурю из Средней Азии, которая могла принести пыль из Казахстана или других азиатских регионов, или из РФ. В институте называют вторую версию более вероятной, но настаивают, что явление еще надо изучать и анализировать.
В пользу версии о пылевой буре из Азии высказался и метеоролог Валерий Латуха, который отслеживал спутниковые снимки.
"Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украины, которую нанесло с Астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Явление имеет собственное имя - "Астраханский суховей", - написал он в фейсбуке.
В украинском Гидрометцентре говорят, что изучили спутниковые снимки, на которых видно "пылевую полосу", протянувшуюся от Запорожской области через Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую области к Киеву и Черниговщине.
"А поскольку мы сейчас наблюдаем перенос воздушных масс с юго-востока, то действительно все это теоретически могло прийти из Астраханского региона, где были пыльные бури. Пылевые частицы и песок реально могут переноситься на такие расстояния", - пояснила представительница пресс-офиса Укргидрометцентра Александра Хала.
РоSSийские СМИ также пишут о рекордной жаре и песчаных бурях в Калмыкии и Астраханской области. "Песчинки в течение недели захватят низовья Дона, распространятся со стороны Каспия вдоль западных границ страны... Пойдут по касательной через Черноземье в западные районы страны", - цитирует ТАСС специалиста роSSийского центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
А роSSийское издание "Победа-26" со Ставрополья пишет, что пылевая буря к ним могла прийти из Казахстана.
Украинские синоптики также не исключают пылевых бурь.
"Да, при такой синоптической ситуации они возможны. Ранее пылевые бури имели больше шансов на Юге и Востоке Украины. Однако пылевые бури подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 года пылевая буря наблюдалась даже в Киеве", - отметила синоптик Наталья Диденко.
Напомним, 16 апреля прошлого года пылевая буря привела к большому ДТП на трассе Киев - Ковель. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых. В столице тогда объявили штормовое предупреждение.