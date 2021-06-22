Несколько регионов Украины затянула пылевая завеса, в том числе - Киев

Метеорологи не исключают, что пылевая буря могла прийти из Средней Азии или юга РоSSии, или же это - последствия резкой жары.

Несколько регионов Украины затянула пылевая завеса - в воздухе видна пыль и другие частицы, при этом запаха дыма не чувствуется.

Об этом сообщает Би-би-си.

Метеорологи не исключают, что пылевая буря могла прийти из Средней Азии или юга РоSSии, или же это могут быть последствия резкой жары. В Укргидрометцентре также предполагают, что пыль и песок мог принести юго-восточный ветер из Астраханской области РоSSии.

Сообщения о пылевой буре начали поступать в начале недели с Полтавщины и других регионов Левобережья. Позже видимость ухудшилась и на севере - пылью затянуло Черниговщину. А во вторник днем это явление дошло и до Киева .

В Украинском гидрометеорологическом институте предположили, что нынешний смог могла вызвать температурная инверсия, возникшая из-за резкой жары и "прижимающая" все частицы в воздухе к нижним слоям. В то же время в институте называют и другую возможную причину, а именно пылевую бурю из Средней Азии, которая могла принести пыль из Казахстана или других азиатских регионов, или из РФ . В институте называют вторую версию более вероятной, но настаивают, что явление еще надо изучать и анализировать.

В пользу версии о пылевой буре из Азии высказался и метеоролог Валерий Латуха, который отслеживал спутниковые снимки.

"Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украины, которую нанесло с Астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев . Явление имеет собственное имя - "Астраханский суховей", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/valeriy.latuha

Фото: facebook.com/valeriy.latuha

В украинском Гидрометцентре говорят, что изучили спутниковые снимки, на которых видно "пылевую полосу", протянувшуюся от Запорожской области через Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую области к Киеву и Черниговщине.

"А поскольку мы сейчас наблюдаем перенос воздушных масс с юго-востока, то действительно все это теоретически могло прийти из Астраханского региона, где были пыльные бури. Пылевые частицы и песок реально могут переноситься на такие расстояния", - пояснила представительница пресс-офиса Укргидрометцентра Александра Хала.

РоSSийские СМИ также пишут о рекордной жаре и песчаных бурях в Калмыкии и Астраханской области. "Песчинки в течение недели захватят низовья Дона, распространятся со стороны Каспия вдоль западных границ страны... Пойдут по касательной через Черноземье в западные районы страны", - цитирует ТАСС специалиста роSSийского центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

А роSSийское издание "Победа-26" со Ставрополья пишет, что пылевая буря к ним могла прийти из Казахстана.

Украинские синоптики также не исключают пылевых бурь.

"Да, при такой синоптической ситуации они возможны. Ранее пылевые бури имели больше шансов на Юге и Востоке Украины. Однако пылевые бури подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 года пылевая буря наблюдалась даже в Киеве ", - отметила синоптик Наталья Диденко.