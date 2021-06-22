Украина помогла Молдове задержать крупнейшую в истории страны партию героина

Общий вес изъятой партии - 235 кг, а ориентировочная стоимость - более 10 млн евро.

Украина помогла Молдове задержать крупнейшую в истории страны партию героина
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители Украины и Молдовы ликвидировали масштабный канал транзита героина в страны Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Общий вес изъятой партии героина составляет 235 кг, его ориентировочная стоимость - более 10 млн евро. В правоохранительных органах Молдовы отмечают, что это - рекордная в истории страны партия наркотиков.

"В результате совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы ликвидирован мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза. Документирование транснациональной преступной группы продолжалось более полугода. Фигуранты - граждане Молдовы и Турции. Изъято 235 килограммов героина на более чем 1 млн евро", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В декабре прошлого года правоохранители получили информацию о том, что иностранная группа лиц планирует наладить поставки героина в особо крупных размерах в страны ЕС. Наркотик через Украину должен был следовать транзитом в соседнюю Молдову, откуда его планировали "экспортировать" в ЕС.

Фото: mvs.gov.ua

Злоумышленники действовали по схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов. Героин маскировали в муляжах - пустотелом кирпиче. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали склад для его расфасовки. Затем этот героин должен был попасть на черный рынок ЕС.

Фото: mvs.gov.ua

В настоящее время задержаны семеро участников транснациональной группы наркодилеров. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, в мае в аэропорту "Борисполь" задержали курьера с кокаином на 11,5 млн гривен.

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