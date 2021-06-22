Умер украинский кобзарь Тарас Силенко

Заслуженный артист Украины ушел из жизни в 48 лет.

Умер украинский кобзарь Тарас Силенко
Кобзар Тарас Силенко
Фото: facebook.com/taras.sylenko

Во вторник, 22 июня, в Киеве на 49-м году жизни умер кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко.

Об этом утром в фейсбуке сообщил его сын Святослав Силенко.

"Папа отошел в лучший мир", - написал он.

О смерти кобзаря написал и глава Художественного Объединения «Последняя баррикада» Александр Доний.

"Тарас принимал участие в нескольких наших акциях "Последней Баррикады" и неизвестно, в скольких совместных общественных. Кобзаревал. То есть не просто выступал с кобзой, а пытался соответствовать званию "кобзарь" по жизни: общим видом, поведением, передвижением, мировосприятием. И, конечно, пел ... пел вдохновенно, и подолгу ..." - добавил он.

Тарас Силенко родился 29 декабря 1972 года в Киеве. В 1989-1992 годах учился в студии на подготовке актерских кадров при Государственной (теперь - Национальной) капелле бандуристов.

В 1996 году окончил Киевский институт культуры. Параллельно с учебой работал в Стритовской кобзарской школе, Киевском театре "Берегиня", кобзаревал.

Лауреат первой вокальной и специальной премии на Международном конкурсе культур Придунайского региона в г. Джурджу (Румыния, 1993 год). Был членом Всеукраинского союза кобзарей, где работал референтом.

Концертировал почти во всех областях Украины, а также в РоSSии, Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Германии, Франции, Румынии, Литве, Латвии. Хорошо освоил технику игры не только на академической (хроматической), но и на старосветской (диатонический) бандурах. Выступал на сценах и улицах.

В его репертуаре - сотни народных песен (периода Киевской Руси, чумацких, казацких, повстанческих, лирических) и авторских.

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