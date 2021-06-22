В центре Киева на Лютеранской провалился асфальт
В результате аварии на водоводе произошел подмыв основания проезжей части.
В центре Киева на Лютеранской улице провалился асфальт вследствие аварии на водопроводе.
Об этом сообщили в "Киевавтодоре" и патрульной полиции.
"В результате аварии на сетях «Киевводоканала» случился подмыв основания и провал проезжей части. На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций", - говорится в сообщениях.
Из-за аварии пришлось частично ограничить движение возле дома №19.
Это по меньшей мере вторая подобная авария в Киеве за последние несколько дней.
20 июня на Дарницком бульваре произошла утечка воды из-под земли на проезжую часть в результате повреждения водопроводной сети. Ликвидировать аварию смогли только на следующий день, пришлось заменить три метра трубы.
В конце мая из-за прорыва водопровода затопило улицу Антоновича возле станции метро "Лыбедская" и ТРЦ Ocean Plaza.
14 мая прорвало трубу с горячей водой на Пушкинской улице, а 20 мая из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан на Голосеевском проспекте.