В центре Киева на Лютеранской провалился асфальт

В результате аварии на водоводе произошел подмыв основания проезжей части.

В центре Киева на Лютеранской улице провалился асфальт вследствие аварии на водопроводе.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре" и патрульной полиции.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"В результате аварии на сетях «Киевводоканала» случился подмыв основания и провал проезжей части. На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций", - говорится в сообщениях.

Из-за аварии пришлось частично ограничить движение возле дома №19.

Это по меньшей мере вторая подобная авария в Киеве за последние несколько дней.

20 июня на Дарницком бульваре произошла утечка воды из-под земли на проезжую часть в результате повреждения водопроводной сети. Ликвидировать аварию смогли только на следующий день, пришлось заменить три метра трубы.

Фото: facebook.com/vodokanal

В конце мая из-за прорыва водопровода затопило улицу Антоновича возле станции метро "Лыбедская" и ТРЦ Ocean Plaza.

14 мая прорвало трубу с горячей водой на Пушкинской улице, а 20 мая из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан на Голосеевском проспекте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесменаПолиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
Доля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр РазумковаДоля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр Разумкова
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
Блок рекламы


Похожие новости
33-летнего иностранца, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение33-летнего иностранца, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение
Ко дню Киева в парке Муромец откроют скульптуру Малыша-серфингистаКо дню Киева в парке Муромец откроют скульптуру Малыша-серфингиста
В центре Львова горел отельВ центре Львова горел отель
При пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человекПри пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человек
В Голосеевском районе Киева нашли сумку с трупомВ Голосеевском районе Киева нашли сумку с трупом
В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчинаВ центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
KSE спрогнозировала выход из "красной" зоны Киева и пяти областей уже на следующей неделеKSE спрогнозировала выход из "красной" зоны Киева и пяти областей уже на следующей неделе
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
Наталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу ДнепраНаталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу Днепра
В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости