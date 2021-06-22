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2021-06-22
Харьковчанка нашла под кроватью питона
Змею отдали в контактный зоопарк.
Фото: facebook.com/kharkivpolice
Жительница Харькова нашла у себя под кроватью сетчатого питона.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, куда позвонила испуганная женщина.
"Заявительница сообщила, что обнаружила в собственной квартире змею. Оказавшись в такой нетипичной ситуации, она сильно разволновалась, позвонила 102 и попросила помочь ей", - говорится в сообщении.
Патрульный экипаж вытащил пресмыкающееся из-под кровати (как оно там оказалось, неизвестно) и отвез его к ветеринару.
Питон оказался здоровым, и его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами.
Фото: facebook.com/kharkivpolice
Напомним, что в апреле в Киеве местный житель навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям.