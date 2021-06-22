В Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человек
Выздоровели 829 пациентов, были привиты 8 966 человек.
За понедельник, 21 июня, в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 22 ребенка и 2 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 318 человек, выздоровели - 829 пациентов, 21 человек от осложнений коронавируса умер.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 87 случаев;
- Винницкая область - 2 случая;
- Волынская область - 9 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Житомирская область - 3 случая;
- Запорожская область - 30 случаев;
- Киевская область - 3 случая;
- Кировоградская область - 2 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Львовская область - 14 случаев;
- Николаевская область - 18 случаев;
- Одесская область - 17 случаев;
- Полтавская область - 14 случаев;
- Ровенская область - 5 случаев;
- Сумская область - 11 случаев;
- Тернопольская область - 5 случаев;
- Харьковская область - 6 случаев;
- Херсонская область - 7 случаев;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черкасская область - 3 случая;
- Черновицкая область - 18 случаев;
- Черниговская область - 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине заболели 2 230 142 человека, выздоровели - 2 152 969 человек, 52053 - умерли от коронавирусной болезни.
За прошедшие сутки в Украине 8 966 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 6751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.
По данным Минздрава, в течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов вакцинации и 20 центров вакцинации.
По состоянию на 21 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 1 732 613 человек, из них получили одну дозу - 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 095 458 прививок.
Как сообщалось, США поделили между странами 55 млн доз вакцины от ковида, Украина - в числе получателей.