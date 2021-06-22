В Украине за сутки - 296 случаев ковида, госпитализировали 318 человек

Выздоровели 829 пациентов, были привиты 8 966 человек.

За понедельник, 21 июня, в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 22 ребенка и 2 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 318 человек, выздоровели - 829 пациентов, 21 человек от осложнений коронавируса умер.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 87 случаев;
  • Винницкая область - 2 случая;
  • Волынская область - 9 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Житомирская область - 3 случая;
  • Запорожская область - 30 случаев;
  • Киевская область - 3 случая;
  • Кировоградская область - 2 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Николаевская область - 18 случаев;
  • Одесская область - 17 случаев;
  • Полтавская область - 14 случаев;
  • Ровенская область - 5 случаев;
  • Сумская область - 11 случаев;
  • Тернопольская область - 5 случаев;
  • Харьковская область - 6 случаев;
  • Херсонская область - 7 случаев;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черкасская область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 18 случаев;
  • Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 230 142 человека, выздоровели - 2 152 969 человек, 52053 - умерли от коронавирусной болезни.

За прошедшие сутки в Украине 8 966 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 6751 человек, полностью иммунизированы - 2 395 человек.

По данным Минздрава, в течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов вакцинации и 20 центров вакцинации.

По состоянию на 21 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 732 613 человек, из них получили одну дозу - 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 095 458 прививок.

Как сообщалось, США поделили между странами 55 млн доз вакцины от ковида, Украина - в числе получателей.

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