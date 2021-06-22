В течение выходных в Украине утонули 40 человек, в том числе шестеро детей

Под Киевом утонули отец с двумя детьми.

В течение выходных в Украине утонули 40 человек, в том числе шестеро детей
Фото: dsns.gov.ua

С 19 по 21 июня на водных объектах Украины погибли 40 человек, в том числе шестеро детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Летняя жара заставляет людей активно отправляться на пляжи водоемов страны. Однако ожидания радостного отдыха не всегда оправдываются, поскольку пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит к трагическим последствиям - травмированию или гибели граждан во время купания", - заявили спасатели.

Самое трагическое событие произошло 20 июня на Киевском водохранилище возле села Лебедевка (Вышгородский район). Там во время купания утонули трое членов одной семьи, из них двое детей. Девочку 2017 года рождения из воды вытащили отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще двух человек - мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 года рождения - продолжаются.

21 июня в реке Случ возле села Тышица Ровенского района утонули 16-летняя девушка и ее 42-летний отчим.

В тот же день в селе Трилесы около Фастова перевернулась лодка, в которой находились семь человек. Одна женщина не смогла выбраться на берег и утонула.

На озере Свитязь в Волынской области утонула девушка 2005 года рождения.

Спасатели призвали не купаться в местах, которые не оборудованы для этого; не прыгать в воду с лодок, мостов и тому подобное; не купаться в одиночестве и не отпускать детей купаться без присмотра взрослых; не использовать для плавания доски, камеры и другие подобные орудия; не употреблять алкоголь перед купанием.

В большинстве случаев люди гибнут на воде по неосторожности.

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