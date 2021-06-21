В селе близ Хотина образовался карстовый провал

Накануне в Черновицкой области прошел сильный ливень.

В селе близ Хотина образовался карстовый провал
Фото: facebook.com/CVoda

В селе Рукшин близ Хотина в понедельник, 21 июня, у людей на огороде образовался карстовый провал.

По данным областной государственной администрации, воронку диаметром около 7 метров и глубиной более 3 метров обнаружили сегодня днем. Возникла она в 20 метрах от жилого дома.

Фото: facebook.com/CVoda

Вблизи провала выставили контрольные метки, чтобы увидеть, будет ли почва осыпаться дальше.

Напомним, что 20 июня в результате ливня в Черновицкой области подтопило 17 сел, некоторые подъездные пути к населенным пунктам были размыты, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов.

В понедельник вода стала уходить.

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