На Киевщине произошел взрыв в жилой пятиэтажке

Пострадали восемь человек, из них двое госпитализированы.

В селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в пятиэтажке. После этого начался масштабный пожар. Взрыв прогремел на третьем этаже, сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Двух человек, в частности, ребенка 2008 года рождения, госпитализировали. Также пострадали шесть других людей, впрочем они от госпитализации отказались. Эвакуировано 40 человек.

"Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна. От ГСЧС привлечено 53 чел. личного состава и 12 ед. техники", - говорится в сообщении.

Фото: Укринформ

В "Укринформ"добавили, что также на место прибывала служба газа. Официальная причина взрыва пока не сообщается.

Напомним, что в апреле в Киеве произошел взрыв, вследствие которого разрушен гараж, соседний дом и летняя кухня. Предварительной причиной ЧП называли взрыв баллонов с газом.

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