На Киевщине произошел взрыв в жилой пятиэтажке
Пострадали восемь человек, из них двое госпитализированы.
В селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в пятиэтажке. После этого начался масштабный пожар. Взрыв прогремел на третьем этаже, сообщили в ГСЧС.
Двух человек, в частности, ребенка 2008 года рождения, госпитализировали. Также пострадали шесть других людей, впрочем они от госпитализации отказались. Эвакуировано 40 человек.
"Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна. От ГСЧС привлечено 53 чел. личного состава и 12 ед. техники", - говорится в сообщении.
В "Укринформ"добавили, что также на место прибывала служба газа. Официальная причина взрыва пока не сообщается.
Напомним, что в апреле в Киеве произошел взрыв, вследствие которого разрушен гараж, соседний дом и летняя кухня. Предварительной причиной ЧП называли взрыв баллонов с газом.