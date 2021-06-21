В Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков
Частично обесточено село Окно.
Дороги и мосты подверглись ушокджень в 29 населенных пунктах. Жертв и пострадавших людей от непогоды нет.
По состоянию на 07 утра 21 июня уровень воды постепенно снижался, оставались подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Также частично оставался без электроснабжения с. Окно.
"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ДСНС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются", - отметили в ГСЧС.
Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения убытков.
Напомним, что сильные ливни на Буковине начались вчера. 17 сел подтопило, некоторые подъездные пути к населенным пунктам были размыты.