В Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков

Фото: ГСЧС Подтопление на Буковине

Вследствие ливня в Черновицкой области подтопило 80 жилых домов и 150 приусадебных участков, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов. Об этом сообщили в пресс служба ДСНС.

Дороги и мосты подверглись ушокджень в 29 населенных пунктах. Жертв и пострадавших людей от непогоды нет.

По состоянию на 07 утра 21 июня уровень воды постепенно снижался, оставались подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Также частично оставался без электроснабжения с. Окно.

"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ДСНС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются", - отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения убытков.

Напомним, что сильные ливни на Буковине начались вчера. 17 сел подтопило, некоторые подъездные пути к населенным пунктам были размыты.