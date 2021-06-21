На Ивано-Франковщине в отеле отравились 10 человек

Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.

На Ивано-Франковщине в отеле отравились 10 человек
Фото: trezviymir.ru

ВИвано-Франковской области 10 человек отравились после питания в гостиничном комплексе. Все они госпитализированы, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пациенты находятся в Богородчанской центральной районной больнице с предварительным диагнозом острой кишечной инфекции.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - отметили спасатели.

В каком именно отеле жили пострадавшие, не сообщается, однако местное издание "Галицкий корреспондент" пишет, что все пострадавшие являются жителями села Саджава, которые 17 июня отдыхали в гостиничном комплексе в с. Дубрава.

На прошлой неделе в Харькове после питания в двух заведениях с общей кухней отравились более 70 человек. В Харьковском горсовете сообщили, что пострадавшие посещали заведения "Мафия" и "Якитория".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысячВ Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
Полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесменаПолиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
Доля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр РазумковаДоля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр Разумкова
Блок рекламы


Похожие новости
В США в результате тропического шторма погибли 13 человекВ США в результате тропического шторма погибли 13 человек
Вследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадалиВследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадали
Количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человекКоличество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человек
Число госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 45 человекЧисло госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 45 человек
В двух харьковских ресторанах отравились 22 взрослых и 12 детейВ двух харьковских ресторанах отравились 22 взрослых и 12 детей
Во Франковске восемь подростков отравились угарным газом в общежитии колледжаВо Франковске восемь подростков отравились угарным газом в общежитии колледжа
В Украине за сутки обнаружили 1 045 новых случаев ковида, умерли 78 человекВ Украине за сутки обнаружили 1 045 новых случаев ковида, умерли 78 человек
За сутки в Украине зафиксировали 1014 новых случаев ковида, прививки получили 50 057 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 1014 новых случаев ковида, прививки получили 50 057 человек
В центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человекВ центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человек
С начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - детиС начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - дети
Последние новости
Подгружаем последние новости