На Ивано-Франковщине в отеле отравились 10 человек

ВИвано-Франковской области 10 человек отравились после питания в гостиничном комплексе. Все они госпитализированы, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пациенты находятся в Богородчанской центральной районной больнице с предварительным диагнозом острой кишечной инфекции.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - отметили спасатели.

В каком именно отеле жили пострадавшие, не сообщается, однако местное издание "Галицкий корреспондент" пишет, что все пострадавшие являются жителями села Саджава, которые 17 июня отдыхали в гостиничном комплексе в с. Дубрава.

На прошлой неделе в Харькове после питания в двух заведениях с общей кухней отравились более 70 человек. В Харьковском горсовете сообщили, что пострадавшие посещали заведения "Мафия" и "Якитория".