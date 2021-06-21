В Украине за воскресенье обнаружили 323 новых заболевших ковидом

По стране работали 56 мобильных бригад для вакцинации, было привито 4 390 человек.

Фото: МОЗ в Telegram
За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили 323 новых заболевших ковидом, было сделано 14 098 тестирований. Общее количество выявленных случаев по стране составило 2 229 846 человек.

За воскресенье зафиксировали 16 летальных случаев (за все время эпидемии - 52 032), выздоровели 677 человек (всего - 2 152 140). Об этом сообщили в Telegram Минздрава.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях", - говорится в сообщении.

Также за 20 июня от коронавируса прививали 4390 человек. Как известно, в связи с праздниками центр вакцинации в столичном МВЦ не работал, однако желающие могли привиться в рабочие дни прошлой неделе.

В течение суток в стране работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов прививки и 24 центра вакцинации. С начала прививочной кампании в целом проведено 2 086 492 прививки.

Напомним, НАН Украины предупредила, что из-за значительного распространения штамма "Дельта" Россией новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации вспышка может начаться раньше осени.

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