В США в результате тропического шторма погибли 13 человек

Из них 10 погибли в одной аварии.

В США в результате тропического шторма погибли 13 человек
Фото: The New York Times

В США в Алабаме во время тропического шторма погибли 13 человек. 19 июня в аварии с фургоном и другими авто погибли девять детей, из них восемь были в одном фургоне, пишет Associated Press.

Эти несовершеннолетние ехали в фургоне для детей, которые подвергались насилию или были заброшены. Машина принадлежала Alabama Sheriffs Youth Ranch - организации социального обеспечения. Они возвращались с отдыха. Авто вспыхнуло и единственный человек, который в нем выжил - Кэндис Галле, директор организации, которая и руководила машиной. Двое из погибших являются детьми Галле, четверо - воспитанниками этого ранчо, еще двое - гостями.

В другом авто погибли девятимесячный ребенок и его 29-летний отец. Также пострадали еще несколько человек.

Кроме того, во время шторма от падения дерева на дом погиб 24-летний мужчина и трехлетних мальчик. 23-летняя женщина из Форт-Пейн погибла в результате того, что ее авто вылетело в ручей.

По данным местного телевидения, также разыскивали человека, который, вероятно, попал в воду во время паводка в Бирмингеме.

Тропический шторм Клодетт утром понедельника имел скорость ветра в 55 км в час. Выпало 3-8 сантиметров осадков.

По словам местных, этот шторм является самым сильным за 30 лет.

Напомним, что в апреле в Индонезии циклон Сероя вызвал наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 55 человек. Еще около 40 пропали без вести, пишет Reuters со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.

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