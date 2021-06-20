В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам.

В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел
скріншот

Вследствие ливневых дождей в Черновицкой области 17 сел подтоплены некоторые подъездные пути к населенным пунктам размыты.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"В результате ливневых дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка Черновицкого района", - говорится в сообщении.

По информации ОГА, непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам.

На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Напомним, в ночь на 18 июня в результате обильных осадков затопило Ялту.

Сутками ранее в восточных районах Крыма выпало почти две месячные нормы дождя – 82 мм. В Керчи после дождя затопило улицы и дома по второй этаж.

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