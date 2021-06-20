Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес

Отношения бывших супругов Бена Аффлека и Дженнифер Лопес стремительно набирают обороты. Тем временем актриса Дженнифер Гарнер, с которой Аффлек прожил 10 лет после расставания с Джей Ло, прокомментировала отношения своего бывшего. Как ни странно, она поддерживает его решение и оберегает себя и детей от ажиотажа и лишних слухов.

По словам инсайдеров, Гарнер не разочарована тем, что бывший муж вернулся к женщине, которой признавался в любви накануне брака с ней. Дженнифер Гарнер искренне желает счастья Бену Аффлеку, по крайней мере она так официально заявляет в интервью. У пары есть трое общих детей - 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуил, которых они продолжают вместе воспитывать.

Когда Аффлек познакомил детей с Лопес, Гарнер это не понравилось. Она считает, что ее бывший "слишком рано" знакомит их троих детей со "своим новым увлечением".

"Джен не хочет иметь ничего общего с медиа-цирком вокруг романа Бена с Джей Ло. Ее единственной заботой есть и всегда были дети, и пока отец с ними, она счастлива", – сообщает издание justjared.

При этом, Дженнифер Лопес еще раньше познакомила своих близнецов с Аффлеком, и у них сложились хорошие отношения. По информации E! News, Дженнифер Лопес скоро официально переезжает в Лос-Анджелес к Бену, с которым она была помолвлена почти 20 лет назад, но их отношения развалились из-за постоянного внимания публики.

Бен Аффлек женился вскоре на Дженнифер Гарнер, с которой они развелись в 2018 году, при этом сохранив хорошие дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес поделилась редкими фото с младшей сестрой.