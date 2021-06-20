В "Борисполе" у иностранца нашли бриллианты на 1 млн грн

В киевском аэропорту “Борисполь” пограничники выявили пассажира с бриллиантами на 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: Госпогранслужба

При оформлении авиарейса "Тель-Авив - Киев " пограничники совместно с таможенниками проверили ручную кладь 59-летнего гражданина Израиля.

Правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат.

По предварительной оценке, сумма драгоценных камней около 1 000 000 грн.

Фото: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

"Заблаговременно информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП " Киев ", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.