В "Борисполе" у иностранца нашли бриллианты на 1 млн грн
Драгоценности обнаружили у 59-летнего гражданина Израиля.
В киевском аэропорту “Борисполь” пограничники выявили пассажира с бриллиантами на 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
При оформлении авиарейса "Тель-Авив - Киев" пограничники совместно с таможенниками проверили ручную кладь 59-летнего гражданина Израиля.
Правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат.
По предварительной оценке, сумма драгоценных камней около 1 000 000 грн.
"Заблаговременно информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.
Напомним, в прошлом году СБУ перехватила партию бриллиантов на 17 млн гривен, контрабанду пытались ввезти в Украину через аэропорт "Борисполь".