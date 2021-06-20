В Киеве зафиксировали 91 новый случай ковида

В Киеве за субботу, 19 июня, выявили 91 больного коронавирусом. Умерли 4 человека.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели 51 женщина в возрасте от 21 до 79 лет, 36 мужчин в возрасте от 20 до 81 года. А также четыре девочки от 5 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 27, в Дарницком - 17 и в Оболонском районе - 12 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 5 больных коронавирусом. А также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 74 человека.

В целом коронавирус преодолели 202 522 жителя столицы. Всего за период пандемии в городе 5 175 летальных случаев от вируса.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 188.

Напомним, в Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительные больницы.

За субботу, 19 июня, в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 24 человека.