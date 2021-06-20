На Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на гору
Женщина в состоянии средней степени тяжести.
Во Львовской области в г. Сколе Стрыйского района во время восхождения группы туристов на гору Парашка стало плохо 49-летней женщине.
Об этом сообщили местные спасатели.
Служба спасения получила сообщение 19 июня в 17:09.
К месту происшествия были направлены спасатели Славской поисково-спасательной части отряда технической службы.
Спасатели нашли группу туристов и потерпевшую, ее на носилках спустили к автомобилю САРМ, а затем доставили к карете скорой медицинской помощи.
Женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.
К месту вызова были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Напомним, в горах Анталии нашли тело украинской альпинистки, пропавшей в начале мая.