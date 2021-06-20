На Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на гору

Фото: lv.dsns.gov.ua

Во Львовской области в г. Сколе Стрыйского района во время восхождения группы туристов на гору Парашка стало плохо 49-летней женщине.

Об этом сообщили местные спасатели.

Служба спасения получила сообщение 19 июня в 17:09.

К месту происшествия были направлены спасатели Славской поисково-спасательной части отряда технической службы.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Спасатели нашли группу туристов и потерпевшую, ее на носилках спустили к автомобилю САРМ, а затем доставили к карете скорой медицинской помощи.

Женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.

К месту вызова были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Напомним, в горах Анталии нашли тело украинской альпинистки, пропавшей в начале мая.