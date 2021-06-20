48 домов до сих пор подтоплены в Днепре

В Мариуполе еще - 30 приусадебных участков.

По состоянию на утро воскресенья, 20 июня, в г. Днепр остаются частично подтопленными 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

17-18 июня в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах выпали интенсивные дожди.

Со 2 июня в регионе всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Кроме того, в Мариуполе из-за непогоды до сих пор частично подтоплены 30 приусадебных участков в садовом обществе «Метеор». Там 17 июня в результате поднятия уровня воды произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища, расположенного на р. Кальчик.

Сейчас уровень воды постепенно снижается.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, вследствие потопа в Ялте погиб человек, еще 18 пострадали, один пропал без вести.