В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном

Полиция вмешалась после того, как начали лететь взрывные пакеты.

Фото: Макс Требухов

В Пуще-Водице на севере Киева в субботу, 19 июня, прошла акция против строительства нового жилого комплекса на территории леса недалеко от площади Шевченко (ул. Лесозащитная).

Как сообщает корреспондент LB.ua, в апреле там начали вырубать деревья, а 18 июня застройщик начал заводить тяжелую технику.

Вокруг стройплощадки возвели капитальный бетонный забор, активисты попытались валить деревянными бревнами.

В ответ из-за забора начали лететь взрывные пакеты, после чего вмешалась полиция, прекратив конфликт.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что в 2007 году Киевсовет перевел участок площадью 20,94 га по ул. Лесозащитная, 17 из территории рекреационного назначения в усадебную жилую застройку, и передала его в аренду на 15 лет, то есть до 2022 года, частному предприятию "Продмарт" для строительства малоэтажных жилых домов.

По данным аналитической системы YouControl, конечными бенефициарами компании является Вадим Пятецкий и Наталья Белик, но в списке учредителей 17%-ную долю имеет ООО "Интеко ВК", которое относится к группе компаний INTECO братьев Вадима и Дмитрия Андриевского. Последний - бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко"

С 2015 года городские власти и прокуратура безуспешно пытаются расторгнуть договор аренды с "Продмарт".