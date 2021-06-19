В Киеве из-за падения заболеваемости ковидом сворачивают работу дополнительных больниц

Уровень заболеваемости коронавируcом в Киеве уменьшается, работу дополнительных ковид-больниц сворачивают.

Об этом директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала в интервью Укринформу.

Так, сейчас в стационаре столичных больниц с этим диагнозом находятся 322 пациента.

"При том, что в конце марта - начале апреля находились на койках более 5 тысяч больных, за сутки было около 850 выездов только на подозрение COVID-19 и пневмонии ... Это была безотказная госпитализация, и те цифры госпитализации говорят сами за себя. Сегодня утром находятся 322 пациента", - сказала Гинзбург.

Она отметила, что, в частности, в 17-й больнице, в детской больнице №1, в роддоме нет сейчас ни одного пациента. "Даже в Александровской больнице на развернутых 650 койках - всего 102 пациента. 4-я больница, которая у нас выступала как госпиталь, 70 пациентов на утро (цифры по состоянию на 18.06.2021)", - добавила чиновник.

Поэтому в столице сворачивают работу дополнительных COVID-больниц, однако, как заверила Гинзбург, в случае новой волны заболевания помощь будет быстро развернута снова.

"Все, что касается централизованной поставки кислорода, остается в больницах. Это капитальные расходы, это требовало проекта, определенных действий, и оно остается. Что касается обеспеченности препаратами. У нас есть остатки медикаментов, расходных материалов, которые были закуплены на средства, выделенные местным бюджетом. То есть, они имеют определенный запас ... Это была значительная поддержка для наших заведений", - акцентировала Гинзбург.

Добавим, как информирует мэр Киева Виталий Кличко, за пятницу, 18 июня, в столице зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, умерли три человека. 25 больных COVID-19 госпитализированы, еще 26 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели от коронавируса 181 киевлянин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 852 случая коронавируса, 40 человек умерли.