Вследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадали

Один человек пропал без вести.

Вследствие потопа в Ялте погиб человек, еще 18 пострадали, один пропал без вести.

Об этом пишут “Крим. Реалії”.

Стихия в Ялте унесла жизнь мужчины в южнобережном поселке Краснокаменка, сообщила глава роSSийской администрации города Янина Павленко. По предварительной информации, его смыло стремительным потоком воды.

Из-за наводнения в городе также пострадали восемь человек. Один из пострадавших получил перелом лодыжки, а остальные - мелкие травмы, не требующие стационарного лечения.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, непогода периодически бушует на полуострове в течение мая и июня.

17 июня она вызвала наводнение в Керчи и ее окрестностях. Ялту затопило ливнем, который начался в ночь на 18 июня и продолжался днем.

Жителям затопленной Ялты отключили свет и воду. В городе обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередач.