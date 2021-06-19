На Киевщине погиб подросток, который хотел сделать селфи на железнодорожном мосту

От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.

На Киевщине погиб 13-летний парень, который хотел сделать селфи на железнодорожном мосту.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Трагедия произошла вечером, 18 июня.

Подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов.

От полученных телесных повреждений парень скончался на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и ювенальная превенция.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1.ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

"Полиция Киевщины еще раз призывает родителей быть более внимательными к детям. Мы также обращаемся к молодежи. Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими", - призвали полицейские.

Напомним, в прошлом году во Львове и Ровно 15-летние девушки погибли при попытке сделать селфи.