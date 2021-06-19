В Киеве задержали криминального авторитета "Деда", которого уже трижды выдворяли из Украины

56-летнему армянину запретили въезд в Украину до 2035 года.

В Киеве задержали криминального авторитета "Деда" - 56-летнего гражданина Армении.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Его в прошлом году в июле выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет.

Неоднократно судимый мужчина имеет существенные связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей - там имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 с запретом въезда на пять лет.

Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через пару месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. "Однако и это не остановило мужчину от попытки в очередной раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния", - говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возврата "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. По его решению "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, с последующим принудительным выдворением.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Запорожья 26 мая арестовал грузина Паату Чхартишвили, который попал в санкционный список СНБО как "вор в законе" по кличке Принц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человекаИз-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека
В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысячВ Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
Полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесменаПолиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве учительница инклюзивного класса избила ребенка с аутизмомВ Киеве учительница инклюзивного класса избила ребенка с аутизмом
В Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачейВ Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачей
В Киеве задержали банду, похитившую гражданина ЛатвииВ Киеве задержали банду, похитившую гражданина Латвии
В Киеве прошел концерт группы "Бумбокс" в поддержку скверовВ Киеве прошел концерт группы "Бумбокс" в поддержку скверов
В Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красотыВ Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красоты
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысячВ Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч
С начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - детиС начала июня на водоемах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - дети
В Киеве спецназовцы задержали наркоторговцаВ Киеве спецназовцы задержали наркоторговца
Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице ПухловскойИз-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской
Последние новости
Подгружаем последние новости