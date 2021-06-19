В Киеве задержали криминального авторитета "Деда", которого уже трижды выдворяли из Украины

56-летнему армянину запретили въезд в Украину до 2035 года.

В Киеве задержали криминального авторитета "Деда" - 56-летнего гражданина Армении.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Его в прошлом году в июле выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет.

Неоднократно судимый мужчина имеет существенные связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей - там имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 с запретом въезда на пять лет.

Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через пару месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. "Однако и это не остановило мужчину от попытки в очередной раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния", - говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возврата "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. По его решению "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, с последующим принудительным выдворением.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Запорожья 26 мая арестовал грузина Паату Чхартишвили, который попал в санкционный список СНБО как "вор в законе" по кличке Принц.