Количество госпитализированных из-за отравления в ресторанах Харькова возросло до 78 человек

Шесть больных были доставлены ночью в городскую больницу №3.

Количество госпитализированных в лечебные учреждения Харькова с подозрением на пищевое отравление возросло до 78.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

"78 человек поступили в медицинские учреждения после визита в заведения "Якитория" и "Мафия"", - говорится в сообщении.

В частности, шесть больных были доставлены ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.

Напомним, ранее отравление связывали с употреблением суши в сети ресторанов "Якитория" и "Мафия".

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что "там (в ресторанах, - ред.) везде жуткая антисанитария". Он отметил, что в Госпродпоребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидрасследования.

По факту отравления возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.