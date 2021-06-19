На Львовщине горел ресторан
Пожар ликвидировали 16 спасателей.
В городе Винники Львовской области горел ресторан, причину пожара устанавливают.
Об этом сообщили местные спасатели.
"19 июня в 2:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в г. Винники на ул. Шевченко, 3«в» Львовского района", - говорится в сообщении.
Пожар возник на первом этаже 2-х этажного кирпичного ресторана, размером 20?10 м.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники и 1-й государственной пожарно-спасательной части г. Львов.
Пожар был локализован в 02:38 и ликвидирован в 02:40. В результате пожара огнем уничтожена фритюрница.
К ликвидации пожара привлекли 16 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области пожарные ликвидировали пожар на прогулочном катере "Владимир".