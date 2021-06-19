На Львовщине горел ресторан

Пожар ликвидировали 16 спасателей.

В городе Винники Львовской области горел ресторан, причину пожара устанавливают.

Об этом сообщили местные спасатели.

"19 июня в 2:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в г. Винники на ул. Шевченко, 3«в» Львовского района", - говорится в сообщении.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

Пожар возник на первом этаже 2-х этажного кирпичного ресторана, размером 20?10 м.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники и 1-й государственной пожарно-спасательной части г. Львов.

Пожар был локализован в 02:38 и ликвидирован в 02:40. В результате пожара огнем уничтожена фритюрница.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

К ликвидации пожара привлекли 16 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области пожарные ликвидировали пожар на прогулочном катере "Владимир".

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