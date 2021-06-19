За сутки из-за осложнений от ковида умерли 40 украинцев

За пятницу, 18 июня, в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Летальных случаев - 40.

Также за минувшие сутки госпитализированы 571 человек, выздоровели - 2 736 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 26 463 человека, методом ИФА - 8 608 человек, экспресс-тестами - 14 559 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 229 044 человека, выздоровели - 2 150 708 человек, летальных случаев - 51 992 и было проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

Напомним, в четверг, 17 июня, в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19.